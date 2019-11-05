Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi’de varılan mutabakat çerçevesinde; Türk ve Rus askeri unsurlarının ve İHA’ların iştirakiyle ikinci ortak kara devriyesi, Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladı" denildi.
Rusya ile ikinci ortak kara devriyesi başladı
05.11.2019 - 11:50 | Son Güncelleme: 05.11.2019 - 12:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Soçi mutabakatı kapsamında Türk ve Rus askerlerinin ikinci ortak kara devriyesinin Fırat’ın doğusundaki Ayn el Arap bölgesinde başladığını bildirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : rusya,ortak devriye,
660696 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/660696.aspx
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