İki dev yapımda oynayan tek aktör Bernard Hill, hayatını kaybetti

Yüzüklerin Efendisi”nde Kral Théoden’i canlandıran Bernard Hill 79 yaşında hayatını kaybetti. Hill aynı zamanda “Titanik” filmlerindeki ikonik rollüyle hafızalara kazınmıştı.

Ünlü İngiliz oyuncu Bernard Hill, Titanic filmi ve Yüzüklerin Efendisi serisindeki rolleriyle hafızalara kazınmıştı. İiki dev yapımda oynayan tek aktör olarak tarihe geçen Hill, hayatını kaybetti.

Titanic deneyiminin ardından tam 11 Oscar’a layık görülen Yüzüklerin Efendisi: İki Kule ve Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü filmlerinde Kral Théoden’i canlandırdı. Böylece iki dev yapımda oynayan tek aktör olarak tarihe geçti.

Ölüm nedeni henüz açıklanmayan Hill’in kaybı, menajerlik şirketi tarafından duyuruldu. Açıklamada oyuncunun eşi Marianna ve oğlu Gabriel’e başsağlığı dilendi.