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Başakşehir, Kasımpaşa'yı farklı geçti! Davidson attığı gollerle yıldızlaştı

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Başakşehir, Kasımpaşa&#039;yı farklı geçti! Davidson attığı gollerle yıldızlaştı

Spor Haberleri

Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ederek üçüncülük iddiasını devam ettirdi.

Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmada Başakşehir, Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup etti.

Avrupa iddiasını sürdüren Başakşehir, 55 puanla 4.sıraya yerleşti.

Başakşehir, Kasımpaşa'yı farklı geçti! Davidson attığı gollerle yıldızlaştı - 1. Resim

 

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇ ÖZETİ

15. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Rakip yarı sahanın ortalarından paslaşılarak kullanılan serbest atışta Pelkas'ın, kaleyi cepheden gören bölgeden uzak mesafeden düzgün vuruşunda, yan direğe çarpan top ağlarla buluştu: 1-0.

24. dakikada RAMS Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Deniz Türüç'ün sağdan savunma arkasına derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra altıpasın sağından topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

26. dakikada ev sahibi ekip üçüncü gole çok yaklaştı. Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutunda, kaleci Gianniotis topu altıpasın soluna doğru çeldi. Burada meşin yuvarlağı önünde bulan Figueiredo'nun bekletmeden şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.

47. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sol taraftan Ngoy'un ortasına penaltı noktası civarından Ben Ouanes'in gelişine şutunda top ağlara gitti: 2-1.

61. dakikada hücum yönünün sağından Deniz Türüç'ün kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştırdığı top, ceza yayı solunda Aleksic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda, kaleci Gianniotis son anda topu kornere çeldi.

69. dakikada RAMS Başakşehir bir kez daha farkı 2'ye çıkardı. Figueiredo'nun savunma arkasına etkili ara pasına hareketlenen Davidson, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya durumda tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1.

83. dakikada Keny'nin sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Davidson'un kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

86. dakikada RAMS Başakşehir 4. golünü buldu. Soldan Lima'nın yerden sert ortasında ceza sahasına iyi koşu yapan Kemen'in penaltı noktası civarından gelişine şutunda top filelere gitti: 4-1.

BAŞAKŞEHİR - KASIMPAŞA MAÇ KADROLARI

Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku (Dk. 51 Hamza Güreler) , Dubois (Dk. 81 Lima), Onur Ergün, Deniz Türüç (Dk. 81 Keny), Ömer Ali Şahiner, Pelkas (Dk. 25 Aleksic), Davidson, Figueiredo (Dk. 81 Kemen)

Kasımpaşa: Gianniotis, Taylan Utku Aydın (Dk. 89 Sarp Yavrucu), Porozo, Yasin Özcan, Ben Ouanes, Gökhan Gül (Dk. 46 Sadiku), Ngoy (Dk. 74 Zai), Hajradinovic, Aytaç Kara, Oğulcan Çağlayan (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), Da Costa

Goller: Dk. 15 Pelkas, Dk. 24 ve 69 Davidson, Dk. 86 Kemen (RAMS Başakşehir), Dk. 47 Ben Ouanes (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 32 Ömer Ali Şahiner, Dk. 36 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir)

Düzenleyen:  - Spor
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