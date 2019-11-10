Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Genç, yaşlı binlerce kişilik kafile elde Türk bayrağı, dilde tekbir ile tarihte “93 Harbi” olarak bilinen savaşın yaşandığı Aziziye Tabyalarına yürüdü. Üzerlerinde “Dedeciğim ben geldim” yazılı tişört bulunan çocukların da katıldığı yürüyüş sırasında dokuz pare top atışı da yapıldı. Bazı vatandaşlar, o günün manevi atmosferini yaşayabilmek için tabyaya tepeleri aşarak ulaştı. Erzurum Valisi Okay Memiş “Emperyalist güçlerin Anadolu toprakları üzerindeki emelleri ve oyunları bitmek bilmiyor. Şimdi de Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bu oyunları bozmak istiyoruz. Bu emperyalistlerin oyunlarına dün olduğu gibi bugün de karşı çıkacağız. 142 yıl önceki mücadeleyi şimdi de veriyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de düzenlenen yürüyüşle binlerce Erzurumlunun şehitlerini hayırla andığını aktardı. Sekmen “Türk milleti asla vatanından bir karış toprağı kimseye vermez, veremez” diye konuştu.