Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Ali Paşa Medresesi Sokak'ta, Kılıç Ali Paşa Camisi'ne sabah namazı için gelen vatandaşlar, sokakta hareketsiz yatan bir kişiyi gördü. İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Üzerinden kimliğini belirlemeye yarayacak herhangi bir belge çıkmayan ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerince yapılan araştırmada, söz konusu cesedin eski İngiliz askeri istihbarat görevlisi James Gustaf Edward Le Mesurier'e ait olduğu belirlendi.

Le Mesurier'in eşiyle kaldığı eve giden polis ekipleri, eşinin ifadesine başvurdu. İlk ifadesinde kocasının uyku ilacı kullandığı ve olayın sabaha karşı kendisi uyurken gerçekleştiğini anlatan eşinin, eve yabancı bir kişinin girip çıkmadığını anlattığı öğrenildi. Binanın güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, binaya yabancı kimsenin giriş çıkış yapmadığını da tespit etti. Düşmeye bağlı ölüm şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olayla ilgili çalışmasını çok yönlü sürdürüyor.

İstanbul Valiliği'nden eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin açıklama

İstanbul Valiliği eski İngiliz istihbarat subayının ölümüne ilişkin idari ve adli tahkikat başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Beyoğlu İlçemiz Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesinde, bugün sabah saatlerinde meydana gelen, İngiliz uyruklu James Gustaf Edward Lemesurier isimli şahsın ölüm olayı ile ilgili geniş kapsamlı idari ve adli tahkikat başlatılmıştır" denildi.