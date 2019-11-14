Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, ticaret anlaşmasına da değinerek, “Çok az ticaret yapıyoruz. Dünyanın en iyi ürünleri bizde. Ticari ilişkilerimizi dikkate değer oranda arttırmayı düşünüyoruz. 100 milyar dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Şu anda 20 milyar dolar gibi bir rakam var ve bu kısa bir sürede 100 milyar dolara çıkabilir” açıklamasını yaptı.

Başkan Trump, bir senatörün sorusu üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte F-35 konusunu senatörlerle görüşüyoruz. Bu sorunu halledeceğimizi düşünüyorum” dedi.

Trump şunları kaydetti: “Bağdadi’nin ortadan kaldırılmasında çok yardımcı oldular, onlar da bizim gibi teröre karşı savaşıyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Kürtlerle çok iyi ilişkisi var, Türkiye’de de çok fazla Kürt var ve her türlü imkânları var. Türk ve Amerikalı yetkililer, F-35 meselesinin çözümü konusunda yoğun şekilde çalışıyor. S-400 meselesini de konuşuyoruz, umuyoruz bu konuyu da çözeceğiz. Bunun için çalışmalarımız sürecek.”

Trump, bir gazetecinin “Mazlum Kobani’yi (Ferhat Abdi Şahin) ülkenizde ağırlayacak mısınız?” sorusuna ise net bir cevap vermekten kaçındı.



TRUMP Türkiye muhalifi senatörleri de çağırdı

İki liderin heyetler arası görüşmelerine, Lindsey Graham, Jim Risch, Ted Cruz, Joni Ernst ve Rick Scott gibi Türkiye karşıtı senatörler de katıldı. Trump’ın, senatörleri, Erdoğan’ı bizzat dinlemeleri ve ikna olmaları için çağırdığı belirtildi.



251 kişinin katilini 400 dönüm arazide yaşatıyorsunuz

Görüşmelerimizde, FETÖ’nün ABD’deki mevcudiyetinin sona erdirilmesi yönündeki talebimizi ve beklentilerimizi bir kez daha vurguladık. FETÖ, Türkiye’nin anayasal düzenini başarısız bir darbe girişimiyle ortadan kaldırmaya kalkışmış bir terör örgütüdür. 251 kişinin katili olan birinin ABD’de, 400 dönüm arazide yaşatılarak dünyadaki diğer yerleri idare etmesi kabul edilebilir değil. Temenni ederim belgeler ışığında, nasıl teröristler istendiği zaman biz veriyorsak, onlar da bu teröristi bize verirler.