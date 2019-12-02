Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: “Bir kadın eski eşi tarafından katledildi. Burada herkesin iki elini başının arasına alıp düşünmesi gerekir. Nerede ihmaller yapıldı bunun düşünülmesi lazım. Ayşe Tuğba Arslan şimdi aramızda olabilirdi. Bu can kurtarılabilinirdi dediğimiz nice canlar aramızda olabilirdi. Bu feryadı işitmeyen uygulama HSK tarafından incelenmektedir. HSK gereken her türlü müeyyideyi yapacaktır” dedi.
Adalet Bakanı'ndan Ayşe Tuğba Arslan açıklaması
02.12.2019 - 10:40 | Son Güncelleme: 02.12.2019 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, eski eşi tarafından katledilen Ayşe Tuğba Arslan hakkında bir açıklama yaptı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,Ayşe Tuğba Arslan,
666183 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666183.aspx
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