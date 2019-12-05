Şahıs, kararın iptali istemiyle ÖSYM hakkında Ankara 2. İdare Mahkemesine başvuru yaptı. Mahkeme, sınavın geçersiz sayılmasını hukuka aykırı buldu. Karar temyiz edildi. Danıştay, mahkemenin kararını onadı. Gündoğan’ın avukatı Suzan Sert “Kararın onanmasıyla müvekkilimin sınav sonucu açıklandı ve tercih hakkı doğdu. Bu süreçte atanmama durumu söz konusu olduğu için tazminat hakkı da saklı kaldı” dedi.
Danıştay: Kol saati yüzünden sınav iptal edilemez
05.12.2019 - 04:39 | Son Güncelleme: 05.12.2019 - 04:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyarbakır’da Veysel Gündoğan, geçen sene 4 Kasım’da KPSS’ye girdi. Ancak Gündoğan’ın sınavı, kolunda saat, parmağında yüzük olduğu gerekçesiyle geçersiz sayıldı.
Etiketler : danıştay,sınav iptali,
666703 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/666703.aspx
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