Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şahıs, kararın iptali istemiyle ÖSYM hakkında Ankara 2. İdare Mahkemesine başvuru yaptı. Mahkeme, sınavın geçersiz sayılmasını hukuka aykırı buldu. Karar temyiz edildi. Danıştay, mahkemenin kararını onadı. Gündoğan’ın avukatı Suzan Sert “Kararın onanmasıyla müvekkilimin sınav sonucu açıklandı ve tercih hakkı doğdu. Bu süreçte atanmama durumu söz konusu olduğu için tazminat hakkı da saklı kaldı” dedi.