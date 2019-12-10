Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İdil İlçe Jandarma Komutanlığınca, Pisikayası Tepesi mevkiinde teröristlerce tuzaklanmış el yapımı patlayıcı tespit edildi. Müdahale sırasında patlama meydana geldi. Bomba imha uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik ile Uzman Çavuş Kemal Sayar şehit düştü. Kadın astsubay Esma Çevik’in görüntüsünün, 15 Kasım’da Jandarma Genel Komutanlığının resmi Twitter sayfasından paylaşıldığı ortaya çıktı. Bu arada kızının şehadet haberini alan baba Hüseyin Akgül, fenalık geçirdi. İstanbul Bayrampaşa’da oturan ailenin evine gelen sağlık ekipleri Akgül’ü hemen ambulansla Sultangazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Acılı babaya burada baypas ameliyatı yapıldı.