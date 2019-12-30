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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahıs gözaltında
30.12.2019 - 13:00 | Son Güncelleme: 30.12.2019 - 13:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da yılbaşı öncesi DEAŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 8 ilçede 31 adrese eş zamanlı baskınlar gerçekleştiren terörle mücadele polisleri, 20 Türk vatandaşı ve 4 yabancı uyruklu şahsı gözaltına aldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : istanbul,DEAŞ operasyonu,
671977 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/671977.aspx
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