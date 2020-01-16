Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazetemize konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Dr. Ziya Taşkent, kitaplara bandrol verilme sürecini anlattı. Bandrolün taklidi zor olan bir güvenlik etiketi olduğunu belirten Taşkent, şunları söyledi: Yayıncı, eser üzerinden mali hakların kendinde olduğunu gösteren belgeleri ibraz ettikten sonra 10 iş günü içinde bandrolün verilme zorunluluğu var. Bandrol, eserin künye bilgilerini içeriyor. Basılan her kitaptan iki adet savcılıklara gönderiliyor. Eğer yayının içeriği ile sakıncalı bir durum varsa, savcılık devreye giriyor. Toplatma kararı ise hâkim tarafından veriliyor. Türkiye’de yılda ortalama 50-60 bin kitap basılıyor. Dolayısıyla savcılığın takibi kolay değil. Sakıncalı bir durumda kamuoyu kendi hassasiyetini geliştiriyor. Savcı da suç duyurusunu dikkate alıyor. Telif Hakları Genel Müdürlüğü olarak eserin içeriğe kesinlikle bakmıyoruz. Bizim karışmamız sansüre girer.