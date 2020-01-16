Kurul “Öncelikle konut veya araç satın almak için faizli kredi kullanmak caiz değildir. Ancak bahse konu proje, kira ödediği takdirde asgari geçimini zorlukla sağlayan ve ev sahibi olabilmek için faizsiz ödünç borç bulamayan alt veya orta gelirli vatandaşlara yönelik üretilen bir sosyal projedir. Bu projeden yararlanarak ev sahibi olmak dinen haram kılınan faizli işlem kapsamında değerlendirilemez” dedi.
Diyanet'ten son açıklama: TOKİ'den krediyle ev alınabilir
16.01.2020 - 07:29 | Son Güncelleme: 16.01.2020 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, TOKİ kampanyası kapsamında devlet bankasından kredi kullanarak ev almanın caiz olduğunu açıkladı.
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675344 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/675344.aspx
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