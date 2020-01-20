Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TEMA Vakfı'nın kurucusu ve Onursal Başkanı Hayrettin Karaca, 97 yaşında hayatını kaybetti.



Hayrettin Karaca, 4 Nisan 1922 yılında Bandırma’da doğdu. Türkiye’nin ilk özel arboretumunu kurdu ve yurtiçi-yurtdışında gezdiği her yerden tohumlar topladı, botanik bahçelerini gezdi ve bağlantılar kurdu. Karaca’nın Yalova’da kurduğu Karaca Arboretumu içerisinde 14 bin türü barındırıyor. Karaca, TEMA Vakfı’nın kurucularından biridir.

İKİ TOPRAK SEVDALISI TEMA'YI KURDU

Toprak Dede Hayrettin Karaca ve Yaprak Dede A. Nihat Gökyiğit, 11 Eylül 1992 yılında TEMA Vakfı’nı birlikte kurdular. Amaçları Anadolu’da yaşanmakta olan erozyon ve çölleşme tehlikesine kamuoyunun dikkatini çekmekti. Hedefleri ise bu mücadelenin devlet politikası haline gelmesine katkı sağlamaktı. TEMA’nın “Türkiye Çöl Olmasın” sloganı toplumda büyük yankı uyandırdı. İlk kez önlem alınmazsa ülkemizin çöl olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu bu kadar yüksek sesle dile getirilmişti.