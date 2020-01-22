Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maddeler şöyle:

∂ Trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park

∂ Taşıt yoluna sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyen ikinci sıra park

∂ Engelli sürücüler için ayrılmış park alanları

∂ Otobüs durakları ve yakın alanlar

∂ Yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi

∂ Yaya yolu ve diğer yaya geçitleri

∂ Hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışları

∂ Alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya yakını

∂ Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ya da yakınları.

Söz konusu yerlere park eden araç sürücülerine yönelik 132-64 lira arasında uygulanan para cezası olduğu hatırlatıldı. ANKARA İHA