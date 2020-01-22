Maddeler şöyle:
∂ Trafik akışını olumsuz yönde etkileyen birinci sıra park
∂ Taşıt yoluna sıraya park etmiş araçların çıkmasını engelleyen ikinci sıra park
∂ Engelli sürücüler için ayrılmış park alanları
∂ Otobüs durakları ve yakın alanlar
∂ Yangın musluğu bulunan yerlere yakın taşıt yolu kesimi
∂ Yaya yolu ve diğer yaya geçitleri
∂ Hastane, otopark ve kamu binaları gibi yerlerin giriş ve çıkışları
∂ Alt geçit, üst geçit ve köprüler üzeri veya yakını
∂ Bağlantı yolları, tünel ve kavşak girişleri ya da yakınları.
Söz konusu yerlere park eden araç sürücülerine yönelik 132-64 lira arasında uygulanan para cezası olduğu hatırlatıldı. ANKARA İHA
İçişleri Bakanlığı açıkladı: Araç çekilecek 9 durum
22.01.2020 - 06:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 - 06:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, Twitter üzerinden araçların çekilmesine sebep olan unsurlardan dokuz tanesini videolu şekilde paylaştı.
Maddeler şöyle:
Etiketler : araç ne zaman çekilir,araç çekme,
676609 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/676609.aspx
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