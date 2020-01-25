Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Manisa İl Müdürlüğü harekete geçti. Hava sıcaklığının -8 derecelere kadar düştüğü Elazığ için AFAD tarafından dün gece itibariyle lojistik deposundan 4 bin 680 adet su geçirmez battaniye, bin 320 adet katlanabilir yatak sevki yapıldı. Öte yandan, deprem bölgesine destek olmak isteyen vatandaşların 0 312 258 2323 numaralı telefonu arayarak AFAD ile koordine halinde olunması gerektiği belirtildi.
Manisa’dan Elazığ’a destek
25.01.2020 - 09:41 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 09:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Elazığ’da dün akşam saatlerinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa AFAD Müdürlüğü tarafından bölgeye 4 bin 680 adet su geçirmez battaniye ve bin 320 katlanabilir yatak sevki yapıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Manisa,Elazığ,deprem,destek,
677246 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677246.aspx
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