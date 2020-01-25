Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ ili, Sivrice ilçesinde, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD Manisa İl Müdürlüğü harekete geçti. Hava sıcaklığının -8 derecelere kadar düştüğü Elazığ için AFAD tarafından dün gece itibariyle lojistik deposundan 4 bin 680 adet su geçirmez battaniye, bin 320 adet katlanabilir yatak sevki yapıldı. Öte yandan, deprem bölgesine destek olmak isteyen vatandaşların 0 312 258 2323 numaralı telefonu arayarak AFAD ile koordine halinde olunması gerektiği belirtildi.