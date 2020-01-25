İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar.
Depreme canlı yayında yakalandılar! O anlar anbean kameraya yansıdı
25.01.2020 - 12:32 | Son Güncelleme: 25.01.2020 - 12:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından açıklama yapmak üzere geldikleri valilik binasında depreme yakalandılar.
Kaynak: İHA
Etiketler : Süleyman Soylu,Murat Kurum,Fahrettin Koca,
677281 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/677281.aspx
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