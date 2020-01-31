Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonasında A Grubunda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. Şampiyonada Türkiye’ye denk gelen EURO 2020 açılış maçı 12 Haziran İtalya ile Roma’da; ikinci maç 17 Haziran İsviçre ile Bakü’de, grupta son maç ise 21 Haziran Galler ile yine Bakü’de gerçekleşecek.

"Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz"

Euro 2016’da olduğu gibi tekrar A Milli Takıma MICE tarafında desteklerinin devam ettiğini söyleyen Tinkon Group CEO’su Atilla Bingöl, "Bu sene de ortalama her maça 3 özel uçak kaldırarak, kurumsal müşterlerimizi ülkemizi temsil etmek üzere organizasyon hazırlıklarımızı tamamladık. Grup olarak Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz. Ay yıldızlı ekip, şampiyona tarihindeki en büyük başarısını Avusturya ve İsviçre’nin ortaklaşa düzenlediği Euro 2008’de yarı final oynayarak yakalamıştı. Bu yıl ise yine yarı final ve devamına şahitlik edeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Tarihte ilk kez 12 ülkede maçlar düzenlenecek

Şampiyonaya A grubunda Roma ve Bakü, B grubunda St Petersburg ve Kopenhag, C Grubunda Amsterdam ve Bükreş, D grubunda Londra ve Glasgow, E grubunda Bilbao ve Dublin, F grubunda Münih ve Budapeşte ev sahipliği yapacak. Yarı Finaller 7-8 Temmuz'da final ise 12 Temmuz’da gerçekleşecek.