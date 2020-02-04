Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bildiride İİT üyesi ülkelerden Trump’ın açıkladığı sözde barış planının uygulanması konusunda hiçbir şekilde iş birliği yapılmaması istenirken şu mesajlar verildi:

“Söz konusu plan Filistin halkının meşru hak ve taleplerini asgari düzeyde dahi karşılamıyor. Trump’ın sözde barış planını tamamen reddediyoruz. Filistin halkının haklarını baltalamayı amaçlayan tüm eylem ve girişimleri kınıyoruz. İsrail işgale son vermediği ve Kudüs ile Filistin topraklarının yanı sıra 1967’de işgal ettiği bölgelerin tamamından çekilmediği sürece Orta Doğu’da barış ve güvenlik sağlanamaz. Kudüs, Filistin’in ebedi başkentidir. ABD yönetimini, adil, kalıcı ve kapsamlı bir barış için uluslararası hukuk ilkelerine uymaya çağırıyoruz.”

Bildiride, İsrail’e “işgal ve ilhak dahil olmak üzere bu konuda herhangi bir adım atmaması uyarısı” yapılırken, uluslararası toplumdan da İsrail tarafından atılacak bu yöndeki adımlara karşı tedbir alınması” istendi.



“TARİHE GÖMMELİYİZ”

Toplantıda Türkiye’yi temsil eden Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu ise yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı: “ABD’nin açıkladığı belge barış değil ilhak planıdır. Plan, Kudüs ve Batı Şeria’daki İsrail’in işgal ve ilhakını meşrulaştırmaya yönelik bir dayatmadır. Bu girişim iki taraf arasında bir müzakere zemini oluşturamaz. Önümüzdeki plan İsrail’in maksimalist taleplerinin ABD’nin ağzından dikte edildiği bir satış belgesidir. Filistinlileri İsrail işgaline ve işgalin getirdiği acılara ilelebet mahkûm etmeye amaçlamaktadır. Siyonistlerin ve destekçilerinin en arsız rüyalarını gerçekleştirmelerini sağlamak üzere tasarlanmış bir plandır. İsrail’in güvenliği bahanesiyle bütün Filistin halkını tecrit edilmesi gereken potansiyel teröristler olarak göstermeye çalışan bir adımdır. Bunu BM gündeminde yer almasını sağlamalıyız.

Sınırlar, illegal yerleşimler, Kudüs’ün statüsü ve mülteciler başta olmak üzere sorunun adil, kapsamlı ve kalıcı çözümüne yönelik bütün uluslararası parametrelere aykırıdır. Bu plan Kudüs’ü Filistin’den koparmaktadır. Böyle bir ilkesizliği Allah da ümmet de affetmez. Yüzyılın zilleti olan bu girişimi açıkça reddetmeli ve tarihe gömmeliyiz. Filistinli kardeşlerimizin onurunu, kurtuluşunu, istiklalini savunmaktan hiçbir zaman geri durmayacağız.”

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, Arap Ligi’nin söz konusu planı geçtiğimiz cumartesi günü reddetmesini memnuniyetle karşıladığının da altını çizdi.