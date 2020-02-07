Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Oğuzhan Ulaş Avcı için doğum yeri Arpaçay Yeni Merkez Caminde Cuma Namazını müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Bir subay tarafından şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Yusuf Eviş’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı silah arkadaşlarının ve protokol mensuplarının omuzlarında ilçe mezarlığına getirilerek gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehidin tabutuna koşan yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin ilçe merkezinde bulunun evi önünde kurulan çadırda, ailesi tarafından taziyeler kabul edilirken şehidin evi ve ilçe merkezi Türk bayraklarıyla donatıldı.

Şehidin cenaze törenine, Kars Valisi Türker Öksüz, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, 14’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, Kars Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, Kars İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, AK Parti Kars İl Başkanı Adem Çalkın, babası Asım ve Annesi Bahar Avcı’nın yanı sıra şehidin yakınları, silah arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.