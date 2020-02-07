Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şehit Piyade Er Özgür Çelik’in cenaze namazı cuma namazını müteakip Develi ilçe meydanında kılındı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, Şehit Çelik’i tekbirlerle uğurladı. Şehidin yakınları, Çelik’in Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. İl Müftüsü Şahin Güven’in kıldırdığı namazın ardından şehit Çelik’in naaşı Çomaklı Mahallesi mezarlığına götürüldü. Burada Çelik’in naaşı, dualar eşliğinde toprağa verildi. Defin işleminin ardından Vali Şehmus Günaydın, şehit Çelik’in ailesine Türk bayrağı takdim etti. Öte yandan Çelik’i son yolculuğuna uğurlamak isteyen vatandaşlar, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu.

Şehidin cenaze namazına il protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, emniyet mensupları, Çelik’in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.