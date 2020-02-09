Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından yürütülecek kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz." dedi.
Bakan Kurum: Elazığ'da yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz
09.02.2020 - 14:16 | Son Güncelleme: 09.02.2020 - 14:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Elazığ'daki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin, "Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Kurum,Elazığ,konut,
680265 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/680265.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER