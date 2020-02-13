Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşte liste:

∂ Lisans mezunu adaylar, 5 Mayıs’tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabilecek.

∂ 2020 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavının 25- 26 Temmuz, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.

∂ Ön lisans mezunları 12-25 Ağustos tarihlerinde sınava başvuracak, 18 Ekim’de de sınava girecek.

∂ Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos-7 Eylül’de KPSS başvurusunda bulunacak. Sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.

∂ Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül-7 Ekim. Sınav da 22 Kasım’da olacak.

∂ KPSS-2020/1 tercihleri 14-21 Temmuz, KPSS-2020/2 ise 17-24 Aralık’ta gerçekleştirilecek.