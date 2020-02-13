İşte liste:
∂ Lisans mezunu adaylar, 5 Mayıs’tan 20 Mayıs tarihine kadar sınav başvurusu yapabilecek.
∂ 2020 KPSS Genel Yetenek- Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı 19 Temmuz, KPSS A-Alan Bilgisi sınavının 25- 26 Temmuz, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınavı da 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek.
∂ Ön lisans mezunları 12-25 Ağustos tarihlerinde sınava başvuracak, 18 Ekim’de de sınava girecek.
∂ Ortaöğretim mezunları 21 Ağustos-7 Eylül’de KPSS başvurusunda bulunacak. Sınav günü ise 8 Kasım olarak belirlendi.
∂ Din Hizmetleri Alan Bilgisi sınav başvuru tarihleri 29 Eylül-7 Ekim. Sınav da 22 Kasım’da olacak.
∂ KPSS-2020/1 tercihleri 14-21 Temmuz, KPSS-2020/2 ise 17-24 Aralık’ta gerçekleştirilecek.
KPSS takvimi açıklandı, ilk başvuru 5 Mayıs’ta
13.02.2020 - 03:32 | Son Güncelleme: 13.02.2020 - 03:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetleri Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) tarihlerini açıkladı.
İşte liste:
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681010 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/681010.aspx
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