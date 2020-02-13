Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, aktardığı bir hadis-i şerifle ilgili bazı medya mecralarında yapılan uygunsuz yorumlara tepki gösterdi. Erbaş, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesindeki Kur’ân kursu ve mescidin açılışında “Her kim Allah için bir mescit yaparsa/yaptırırsa Allah da onun için cennette benzeri bir ev yapar” hadis-i şerifini paylaştığını hatırlattı. Bu hadis ile Kur’ân kursu ve mescidinin yapımında emeği olduğu için ilçe sakinlerinin emeğine hürmeten, bir tuğla kadar dahi katkısı olanın bu müjdeden nasipleneceğini dile getirdiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti:

Peygamber Efendimizin bu hadis-i şerifiyle ilgili bazı medya mecralarında yapılan birtakım paylaşımları, konuşmaları, hadis-i şerife karşı özensiz ve gelişigüzel yorumları büyük bir hayret ve üzüntü ile takip ettim. Önemle bir kere daha ifade etmeliyim ki, samimiyetle yapılan küçük iyiliklere büyük mükâfatlar müjdeleyen, ‘İman edip iyi işler yapanlara konak olarak firdevs cennetleri vardır’ ayet-i kerimesi ve ‘Günahkâr olmasına rağmen, bir köpeğe kuyudan su çekip içirdiği için cennetle müjdelenen bir kadın’ hadis-i şerifinde olduğu gibi pek çok ayet ve hadis vardır. Bu vesileyle ayet ve hadislerle ilgili konuşan, yorum yapan herkesi azami düzeyde dikkatli olmaya ve hassas davranmaya davet ediyorum.