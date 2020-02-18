Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orgeneral Güler, konuk komutanı, Genelkurmay Karargahı'nda askeri törenle karşıladı. İki ülkenin ulusal marşlarının bando tarafından çalındığı törende, Ganim tören birliğini "Merhaba asker" diyerek selamladı. Orgeneral Güler ve Korgeneral Ganim, daha sonra karargah binasına geçerek görüştü.