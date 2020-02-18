Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fethullah Gülen'e en yakın isimlerden olan ve canlı kurye görevi yaptığı belirlenen Yusuf Bekmezci, örgütün sözde Karşıyaka eyalet imamı olan Akif Sarı ve yine örgütün önemli isimlerinden olduğu değerlendirilen Mehmet Fatih Arslan ile birlikte hücre evinde geçtiğimiz ocak ayında yakalanmışlardı. Bekmezci, dosya kapsamındaki delillere göre TCK'nın 314/1 maddesi anlamında “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak” suçunu işlediği iddiasıyla sevk edildiği İzmir Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer sanıklarda sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

İddianame kabul edildi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan sanık Bekmezci hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Hazırlanan iddianamede, sanık Bekmezci'nin, örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in İzmir'de görev yaptığı dönemde FETÖ'nün çekirdek kadrosunu oluşturarak müstakilen hareket etmeye başladığı yer aldı. Yusuf Bekmezci'nin o dönem faaliyetlerini 13-18 yaş grubundaki öğrenci ve genç kesim üzerinde yoğunlaştırdığı vurgulanan iddianamede, sanığın çeşitli toplantılar düzenleyerek terör elebaşının görüşlerini bu gruplara ulaştırdığı kaydedildi.

Öte yandan, hazırlanan iddianamede Bekmezci'nin geçmiş dönemlerde örgütün sözde idari heyetinin başında ve örgütün finansal organizasyon ve şemasının kurucuları arasında bulunduğu belirtildi. İddianamede "Sanık Bekmezci, FETÖ'nün bizzat Gülen'e bağlı birkaç kişiden oluşan 'ilk mütevelli' grubunda yer almıştır. Ayrıca örgütün genel çatı yapılanması kapsamında görev alan üst düzey yöneticilerdendir" denildi.

Manevi hakem olarak görev yapıyormuş



Örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in 'hayır' demediği tek kişi olarak bilindiğinin vurgulandığı iddianamede sanığın, örgüt içindeki anlaşmazlıkları çözümleme noktasında "manevi hakem" olarak da görev yaptığı belirtildi. İddianamede, silahlı terör örgütünün ilk kurumsallaşma hareketlerinden Akyazılı Orta ve Yüksek Eğitim Vakfının kurucuları arasında yer alan Bekmezci'nin, bu süreç öncesinde ise örgütün bizzat kasası konumunda olduğu ifade edildi. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen örgütsel bilgi, belge ve dokümanları toplayan Bekmezci'nin, örgütte "canlı kurye" olarak tabir edilen bir uygulamayla ABD'ye gittiğinin aktarıldığı iddianamede, sanığın örgüt adına bizzat himmet parası topladığı, Gülen'e gidecek parada özel payı ayrılan kıdemli yönetici olduğu, TSK öğrencilerine mahrem imamlık yapan ilk örgüt mensuplarından olduğu belirtildi. Yusuf Bekmezci'nin ayrıca FETÖ silahlı terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından Bank Asya'da 2013 Aralık ayından itibaren 1 milyon lira ve üzerinde para bulundurduğunun tespit edildiğine işaret edildi.

"15 Temmuz 2016'daki silahlı darbe girişiminden de sorumlu"



Yusuf Bekmezci hakkında hazırlanan iddianamede 15 Temmuz hain darbe girişimine de vurgu yapılarak, sanığın '15 Temmuz 2016'daki silahlı darbe girişiminden de sorumlu' olduğu belirtildi.



İddianamede şu tespitlere yer verildi:

"Sanık Bekmezci'nin örgütte karar alma, strateji ve aksiyon belirleme yetkileri bulunduğu anlaşılmaktadır. Yusuf Bekmezci'nin, FETÖ terör örgütünün bizzat Gülen'e bağlı birkaç kişiden oluşan 'ilk mütevelli' grubunda yer aldığı, örgütün hücre tipi yapılanmasının kuruluşunu, oluşumunu ve devamını sağladığı, kurucularından ve en üst düzey yöneticilerinden olduğu silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016'daki silahlı darbe girişiminden de sorumlu olduğu anlaşılmaktadır. Bekmezci, örgütten 40 yıl boyunca hiç ayrılmaksızın bu amaca matuf eylem, faaliyet ve organizasyonlar içerisinde yer almıştır. Bundan dolayı silahlı terör örgütünün 15 Temmuz 2016 tarihindeki silahlı darbe girişiminden de sorumlu olduğundan eylemine uyan "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçunu işlediğine dair yeterli şüphe oluşturacak nitelikte delil elde edilmiştir."

İddianamede ifadesine yer verilen Bekmezci, terör örgütüyle ilişkisini ise reddetti.