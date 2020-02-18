İlk olarak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından resmi törenle karşılanan Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim arasında Genelkurmay Karargahında ikili bir görüşme gerçekleşti. Görüşmenin ardından Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim‘i kabul etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in de katıldığı görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Akar, Katar Genelkurmay Başkanı’nı kabul etti
18.02.2020 - 17:21 | Son Güncelleme: 18.02.2020 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ghanim bin Shaheen Al-Ghanim’i kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : bakan akar,
682282 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682282.aspx
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