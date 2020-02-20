Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Yenilenen Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) ilişkin, "Çocuğa özel deneme sınavı yapılabiliyor. Her şey kişiye özel. Dünyada 2-3 ülkede varsa biri Türkiye'de." dedi.

"20 bin ek öğretmen ataması yapılacak"

Selçuk, 20 bin ek öğretmen ataması yapılacağını açıkladı.

"Depremde hasar gören okulların nereye yapılacağı hemen çözümlendi"

Elazığ'daki depremde 30 okul binasının hasar gördüğünü, bu binaların nasıl ve nereye yapılacağının hemen çözümlendiğini bildiren Selçuk, "Pazar günü Elazığ'da olacağım. Velilerimizle de görüşeceğiz, eksikleri tespit edeceğiz. Pazartesi de okulları açacağız." ifadelerini kullandı.

"Sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjan oranı yüzde 10 olacak"

Selçuk, sınavla öğrenci alınacak okullarda kontenjanların oranının yüzde 10 olacağını, sayının bu oran üzerinden belirleneceğini söyledi.

Bakan Selçuk, LGS kapsamındaki sınava girecek öğrenci sayısına ilişkin, "Çocuklarımızı asla mağdur etmeyiz, kontenjanlar ayarlandı, rahat olsunlar." diye konuştu.

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