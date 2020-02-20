Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı

Erdoğan, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.



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