Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı
Erdoğan, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Millet Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşuyor
20.02.2020 - 15:09 | Son Güncelleme: 20.02.2020 - 15:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Millet Kütüphanesi'nin açılış töreninde katılıyor.
Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,
682734 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/682734.aspx
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