Hanau'daki aşırı sağcı terör saldırısı
Erdoğan, "Başta Büyükelçiliğimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimiz süreci hassasiyetle takip ediyor. Alman makamlarının tüm boyutlarıyla aydınlatmak için her türlü çabayı göstereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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