Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elektronik İzleme Sistemi, şüpheli, sanık, hükümlülerin takip edilmesi maksadıyla 2013 yılında uygulamaya konuldu. Bu kişiler, bu zamana kadar hep yurt dışından ithal edilen e-Kelepçeler ile takip edildi. Yerli ve millîliğe çok önem veren hükûmet dışa bağımlılığa bitirmek için harekete geçti. Bu maksatla ilk önemli adım, 7 Şubat’ta imzalanan Sanayi ve Teknoloji Katılımı Sözleşmesi ile atıldı. Sözleşmenin amacı, sistemin millî imkânlarla üretilmesi... Hızla başlayan çalışmalarla artık e-Kelepçe, alkol izleme, mağdur izleme, ev hapsi ünitesi, anlık takip sistemi ve söz konusu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ile elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanacak, geliştirilecek, üretilecek. Böylelikle yurt dışından ithal edilen sistem 31 Aralık’tan itibaren kullanılmayacak. Bir gün sonra yani 1 Ocak 2021 itibarıyla da tasarımı, yazılımı ve üretimi millî imkânlarla gerçekleştirilecek olan sisteme geçilecek. Topyekûn kalkınma için yerliliği ve millîliği olmazsa olmaz bir ilke olarak benimsediklerini söyleyen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuya dair şu açıklamalarda bulundu: e-Kelepçe kadına şiddetin önlemesinde caydırıcı bir işlev taşıyor. Bakanlığımızın Sanayi İş Birliği Projeleri ile ilk defa millî olarak üretilmiş sistemi kullanacağız. Proje kapsamında toplamda yaklaşık 20 milyon TL’lik ithalatın önüne geçmeyi hedefliyoruz. ANKARA İHA