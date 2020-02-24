Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 05.15’te Fatih ilçesi Katip Kasım Mahallesi Langa Karakolu Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak üzerinde bulunan üç katlı apartmanın birinci katından erkek bir şahıs bilinmeyen bir sebepten dolayı düştü.

Şahsın sokak üzerinde hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan şahsı inceleyen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.



Yüksekten düşerek hayatını kaybettiği düşünülen kişinin yaşının 67 ve isminin de V.Y. olduğu öğrenildi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

V.Y.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.