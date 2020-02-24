Sağlık Bakanı Koca: "(Van'daki deprem) Yaralı 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı, 22 kişinin tedavisi 3 hastanede sürüyor."
Sağlık Bakanı Koca: Van'da 22 kişinin tedavisi sürüyor
24.02.2020 - 20:17 | Son Güncelleme: 24.02.2020 - 20:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanı Koca: "(Van'daki deprem) Yaralı 64 vatandaşımızdan 42'sinin tedavisi tamamlandı, 22 kişinin tedavisi 3 hastanede sürüyor."
Kaynak: AA
Etiketler : sağlık bakanı,fahrettin koca,deprem,yaralı,
683707 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/683707.aspx
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