Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İtalya’da korona virüs (Kovid-19) vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlendiği belirtilerek, vatandaşların zorunlu olmadıkça İtalya’nın korona virüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri istendi. Açıklamada, "Öte yandan İtalya’da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü’nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir. Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür:



Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)

Roma Büyükelçiliği (+39 06 445 941)

Acil Durum Nöbetçi Telefon Numarası (+39 340 176 64 31)

E-Posta: ambasciata.roma@mfa.gov.tr

Milano Başkonsolosluğu (+39 02 318 368 00)

Acil Durum Nöbetçi Telefon Numarası (+39 331 678 32 68)

E-posta: consolato.milano@mfa.gov.tr."