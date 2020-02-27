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Bakan Varank: Teşvik tarihimizin rekorunu kırdık
27.02.2020 - 11:20 | Son Güncelleme: 27.02.2020 - 11:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "2020 yılını yatırım yılı olarak görüyoruz. Yatırım teşvik verilerimiz de bu söylediğimizi destekler vaziyette, çok güzel bir vaziyette gelmeye başladı. Hem 2019 yılının aralık ayında hem de 2020 ocak ayında verdiğimiz belge sayılarıyla teşvik tarihimizin rekorunu kırdık."
Etiketler : bakan varank,
684327 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/684327.aspx
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