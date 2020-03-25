Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti’nin yürüttüğü ve yeni tip koranavirüs (Covid-19) salgınında alınacak tedbirler kapsamında hızlandırılan infaz indirimi düzenlemesine ilişkin çalışmada sona gelindi. AK Parti’nin hazırladığı, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi çalışmalarının kapsamı belli oldu. Siyasi parti gruplarına sunulan çalışmayla ilgili görüşmeler tamamladıktan sonra son şekli verilecek teklif TBMM Başkanlığına sunulacak. Alınan bilgiye göre değişiklikle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, İnfaz Hâkimliği Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ile Ceza Muhakemesi Kanunu olmak üzere toplam 10 farklı kanunda değişiklik yapılması öngörülüyor. İnfaz paketinde yer alacağı düşünülen bir diğer değişiklikler ise şöyle;

* Çalışmaya göre, şartlı tahliye oranı 2/3’ten 1/2’ye indirilecek. Böylelikle, şartlı tahliye oranı kural olarak 1/2 (yüzde 50) olarak uygulanacak.

* Kasten öldürme suçu bakımından 2/3 ve terör suçları ile örgütlü suçlar bakımından 3/4’lük şartlı tahliye oranında herhangi bir değişiklik yapılmayacak.

* Mükerrerler (kesinleşmiş cezası varken ikinci defa suç işleyenler) ve buna bağlı cinsel suçlar ile uyuşturucu ticareti suçları bakımından 3/4’lük şartlı tahliye oranı 2/3’e indirilecek.

* Çalışmayla denetimli serbestlik kriterleri değiştirilerek, herkese maktu bir yıl uygulamak yerine, ceza adaletini sağlamak amacıyla hükmolunan ceza ile orantılı olarak bir düzenleme yapılacak. Böylelikle, her hükümlünün en az yüzde 40 oranında ceza infaz kurumunda kalması sağlanacak.

* Geçici bir düzenlemeyle belirli bir tarihten önce işlenen terör, kasten öldürme ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç tüm suçlar bakımından denetimli serbestlik süresi bir seneden üç seneye çıkarılacak.

* Belirli bir tarihten önce işlenen suçlar bakımından, terör suçları, kasten öldürme suçları, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar ve özel hayatın gizliliğine ilişkin suçlar hariç, 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlülerin denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakılması süresi iki seneden dört seneye çıkarıldı.

* Belirli bir tarihten önce suç işleyen çocuk hükümlülerin 18 yaşını dolduruncaya kadar infaz kurumunda geçirdikleri bir gün, üç gün olarak kabul edilecek.

* Kadınlar ve yaşlılar için öngörülen konutta infaz usulünün uygulanacağı hapis cezalarının sınırı artırılacak, çocuklar da bu kapsama alınacak.

* Çalışmayla toplam tahliye sayısının 100 bini bulması tahmin ediliyor. Cezaevinde şu an 300 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor.

AK PARTİ'DEN MUHALEFETE ZİYARET

AK Parti, infaz düzenlemesini de içeren 3. Yargı Paketi’yle ilgili siyasi partilerle görüştü. AK Parti Grup Başkanvekilleri Mehmet Muş ve Cahit Özkan, ilk olarak CHP’nin Meclis Grubu’nu ziyaret etti. Basına kapalı gerçekleştirilen ve 1 saat 40 dakika süren ziyaretin adından AK Parti heyeti, İYİ Partili yetkililerle görüştü. Ayrıca AK Parti ve MHP kurmayları, ceza infaz sisteminde yapılacak düzenlemelerle ilgili iki gün önce TBMM’de bir araya gelmişti.