Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ceyhan Belediye Başkanı Aydar "silahlı tehdit" ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından yargılandığı mahkemece 20 ay hapse mahkum edildi. Aydar'ın 20 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunması nedeniyle toplanan YSK, konuyu gündemine aldı. YSK, seçilmeye engel sabıka kaydının bulunması nedeniyle Aydar'ın mazbatasının iptaline karar verdi.

Ceyhan Belediyesinin yeni başkanı, Belediye Meclisinde yapılacak seçimle belirlenecek.

KADİR AYDAR KİMDİR?

1988 yılında Ceyhan’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Ceyhan’da tamamlayan Kadir Aydar, İstanbul Piri Reis Üniversitesi Uzak Yol Vardiya Kaptanlığı bölümünde lisans eğitimine başladı. Ardından öğrenim hayatına Çukurova Üniversitesi Yönetim, Pazarlama ve Muhasebe bölümlerinde devam etti.

Kadir Aydar, Eskişehir Anadolu Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi bölümünü başarıyla tamamladı. Aydar, öğrenimine halen Çağ Üniversitesi Uluslararası İşletme Bölümü’nde devam etmektedir.

Genç yaşta iş hayatına atıldı ve kurduğu şirketiyle Ceyhan’da 1500 kişiye iş olanağı sağlayarak istihdama katkıda bulundu.

Sivil Toplum Kuruluşlarında çeşitli görevlerde bulunan Aydar; Ceyhan Ticaret Borsası’nda Meclis Üyeliği, Ceyhan İş Geliştirme Merkezi (CEYGEM) Yönetim Kurulu Üyeliği, Genç İş Adamları Derneği İkinci Başkanlık görevi, Çukurova Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Denetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Dört yıl aralıksız sürdürdüğü CHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevinden Ceyhan Belediye Başkan Aday Adayı olmak için ayrıldı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde ise Ceyhan Belediye Başkanlığına seçildi.