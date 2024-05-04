İsrail’e yaptırım ile Erdoğan bir defa daha kazandı! Göstermelik değil rasyonel adım atıldı

Uzmanlar hava sahası ve limanların da İsrail’e kapatılabileceğini belirterek ambargonun siyasi yansımalarını şöyle yorumladı: "Rasyonel davranan Türkiye, aldığı ekonomik riskleri biliyor ve bunları telafi edebilecek güce sahip. İran gibi Filistin’i destekliyor gözükmedik, Gazze için tarihe geçen bir karar aldık. Türkiye yerini belli etti, tavrını koydu."

Daha önce İsrail’e 54 ürün grubunun ihracatını yasaklayan Türkiye, ikinci aşamaya geçerek ithalat ve ihracatı tüm ürünler için durdurdu. Gazetemize konuşan kaynaklar, karar öncesinde bütün risklerin hesap edilerek alternatifler geliştirildiği bilgisini paylaştı. Konunun uzmanları da atılan son adımı değerlendirdi.

TÜRKİYE RASYONEL DAVRANDI

■ Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Güran Yumuşak: "Türkiye bu süreçte rasyonel davrandı. Alınan karar, sabrın son aşamasına gelindiğini gösteriyor. Dış yatırım tarafı etkilenebilir ama burada hukuki ve insani durum merkezli bir açıklama var. İsrail yönetimi panikte. Ankara’nın Türk Cumhuriyetleri ve İslam ülkeleri üzerindeki nüfuzundan korkuyorlar. Türkiye aldığı ekonomik riskin farkında ancak bunu telafi edebilecek potansiyele sahip. İsrail için durum farklı. Bu tepkinin yayılması ise onlar için büyük felaket olur. Atılan cesur adımlar bir anlamda Türkiye’nin millî ve yerli ekonomi-savunma ve siyaset modelindeki başarısının tescilidir. İsrail’e karşı direkt ve doğrudan bağımlı olanlara karşı bu duruş bir bağımsızlık dersidir."

Uzmanlara göre açıklanan ticaret ambargosunu liman, hava sahası, su ve enerji alanlarındaki müeyyidelerin izleyebileceği kaydedilmekte.

İRAN GİBİ YAPMADIK

■ ABD’de dört yıl akademik faaliyetlerde bulunan Prof. Dr. Çetin Kaya Koç: "Ortada İran gibi Filistin’i destekliyor gibi gözüken ancak her yaptığı İsrail’e yarayan bir örnek, diğer tarafta katliamı bitirmeye çalışan ve Gazzeli mazlumların yanında olan Türkiye gerçeği var. Bu adım tarihe geçti ve asla unutulmayacak. Türkiye yerini belli etti ve tavrını koydu. Küçük hesaplarla değil büyük ufuk sahibi, geçmişi sağlam bir ülke refleksi gösterdi. Biz bu aşamada ticareti sürdürsek bile İsrail’in düşmanlığı bitmeyecekti. Dik duran Erdoğan bir defa daha kazandı ve İsrail kaybetti. İslam dünyası ve mahşeri vicdan açısında da büyük bir prestij sağladı.Bu riski almak zorundaydık ve aldık. İsrail ve arkasındaki güçler her geçen gün eriyor. İsrail, ABD’deki göstericilerin üzerine dahi çete kiralayıp saldırtacak düzeyde bir rejim. Ukrayna’dan sonra İsrail’i de ABD’nin başına bela ettiler. Bunun faturasını da ödüyor ve ödeyecekler. Biz onları masadan elimizin tersi ile iterek bir kere daha kazanan taraf olduk. "