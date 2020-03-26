Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesine güvenlik güçleri tarafından Akpınar köyü Golegiri mezrası kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş vaziyette, 177 kilogram eroin, 10 bin adet tıbbi maske ile 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.
Yüksekova'da 177 kilo eroin ile 10 bin adet tıbbi maske ele geçirildi
26.03.2020 - 20:49 | Son Güncelleme: 26.03.2020 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde toprağa gömülü 177 kilo eroin, 10 bin adet tıbbi maske ile 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Etiketler : Yüksekova,
691317 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691317.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER