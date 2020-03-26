Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Yüksekova ilçesine güvenlik güçleri tarafından Akpınar köyü Golegiri mezrası kırsal alanında yapılan arama tarama faaliyeti sırasında toprağa gizlenmiş vaziyette, 177 kilogram eroin, 10 bin adet tıbbi maske ile 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.