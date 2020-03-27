Önceki gün Kayserispor kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, idari kadro ve kulüp çalışanları üzerinde yapılan koronavirüs testinin sonuçları gelmeye başladı. Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre 1 personelin koronavirüs test sonucu pozitif çıkarken, kulüp başkanı Berna Gözbaşı, Başkan Vekili Onur Gözbaşı, Asbaşkan Mustafa Tokgöz ve Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Akın'ın test sonuçları negatif çıktı.
Kayserispor Başkanı Gözbaşı'nın test sonucu negatif
27.03.2020 - 13:13 | Son Güncelleme: 27.03.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hes Kablo Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın koronavirüs test sonucu negatif çıktı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kayserispor Başkanı Gözbaşı,test,negatif,
691512 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691512.aspx
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