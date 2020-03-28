Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Valisi Yerlikaya: "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak."İstanbul Valisi Yerlikaya: "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak."