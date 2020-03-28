İstanbul Valisi Yerlikaya: "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak."İstanbul Valisi Yerlikaya: "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak."
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yeni açıklama
28.03.2020 - 21:19 | Son Güncelleme: 28.03.2020 - 21:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Yerlikaya: "Taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçlar şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacak."
Etiketler : İstanbul Valisi Yerlikaya,
691928 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/691928.aspx
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