Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Bakanlık 81 ilin valiliğine gönderdiği yeni genelgeyle, belediyelerin yardım toplama kampanyalarını yasakladı. Bunun gerekçesinin, yardımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün ilan ettiği kampanya kapsamında tek elden koordine edilmesi olduğu öğrenildi. Genelgede, “Yasalarımızda belediyelerin yardım toplama kanunundan muaf olduklarına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır” denildi. Bu arada Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin genelgenin iptali için idare mahkemesine dava açacağı belirtildi.