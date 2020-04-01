Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacağını açıkladı.
Bakan Karaismailoğlu: İkitelli Şehir Hastanesi'nin yolları Bakanlığımızca yapılacak
01.04.2020 - 13:07 | Son Güncelleme: 01.04.2020 - 13:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacağını açıkladı.
Kaynak: AA
Etiketler : Bakan Karaismailoğlu,
692955 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/692955.aspx
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