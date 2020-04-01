Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla açılışı mayısa çekilen Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesinin yollarının Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapılacağını açıkladı.