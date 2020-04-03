Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en büyük ve en çeşitli sağlık hizmetleri şirketlerinden biri olan Johnson & Johnson'un, COVID-19 hastalığını ortadan kaldırmaya yönelik olarak ABD Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Biyomedikal Gelişmiş Araştırma ve Geliştirme Kurumu (BARDA) ile yaptığı yeni iş birliğiyle Ocak ayından bu yana aşı geliştirme çalışmaları yürüttüğü belirtildi. Bu çalışmaların sonucunda Johnson & Johnson, COVID 19 aşı adayını belirlediğini duyurdu. İş birliği çerçevesinde, yeni koronavirüs aşısı araştırma ve geliştirme sürecine 1 milyar doları aşkın yardım ve COVID-19 pandemisinde kullanılmak üzere dünya çapında 1 milyar doz aşı tedariki taahhüdünde bulunulduğu aktarıldı.

Sağlık şirketinin, en geç Eylül ayında söz konusu acil riske karşı geliştirilen aşı adayı için Faz 1 klinik çalışmalarını başlatacağı bildirildi. Şirketin, küresel aşı tedarikini sağlamaya destek olmak için de ABD’de yeni aşı üretim tesislerini, ABD dışında ise ilave üretim yöntemlerini hayata geçireceği vurgulandı. Bu çok önemli çalışmaların başarıyla sonuçlanması için sağlık şirketinin, hızla küresel üretim kapasitesini artırdığı, personel ve altyapı dahil tüm kaynaklarını harekete geçirdiği aktarıldı. Bu ilave kaynakların da hazır edilmesiyle, tüm dünyada 1 milyarı aşkın doz aşının güvenle ve etkin bir şekilde tedarik edilmesi sağlanacağı belirtildi.

BARDA ve Johnson & Johnson'un, yeni koronavirüse karşı potansiyel antiviral tedavilerin tanımlanmasına yönelik çalışmaları genişletmek için ilave finansman da sağladıkları kaydedildi. İlk COVID-19 aşı serilerinin, 2021 yılının başında acil kullanım için hazır olacağı öngörülüyor. Normal aşı geliştirme sürecine bakıldığında, 2021 hedefi için oldukça hızlandırılmış bir zaman olduğuna dikkat çekildi.



''COVID-19 aşısını tüm dünyaya mümkün olduğunca hızlı şekilde ve uygun maliyetle sunmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız''

Johnson & Johnson Başkanı ve CEO’su Alex Gorsky, aşı geliştirme çalışmalarını şöyle değerlendirdi: "Dünya, acil müdahale gerektiren ciddi bir halk sağlığı krizi yaşıyor. Şirket olarak, COVID-19 aşısını tüm dünyaya mümkün olduğunca hızlı şekilde ve uygun maliyetle sunmak için elimizden geleni yapmaya kararlıyız. Dünyanın en büyük sağlık hizmetleri şirketlerinden biri olarak, dünyadaki tüm insanların sağlığına katkı sağlamak konusunda her gün derin bir sorumluluk hissediyoruz. Şirketimiz, bilimsel uzmanlığı, faaliyet ölçeği ve finansal gücü ile küresel salgın mücadelesini hızlandırmaya yönelik güçlü iş birlikleri kurmaktadır ve kaynaklarını toplum sağlığının hizmetine sunmaktadır''.



Johnson & Johnson İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bilimsel Başkanı Dr. Paul Stoffels ise süreç ile ilgili şunları söyledi: "ABD hükümetinin Ar-Ge çalışmalarımıza yönelik güven ve desteğine büyük değer veriyoruz. Şirketimizin global uzman ekibi, araştırma ve geliştirme süreçlerini daha önce eşi benzeri görülmemiş bir seviyeye taşımıştır. Ekiplerimiz ve BARDA, bilimsel ortaklarımız ve küresel sağlık kurumları ile yılmadan çalışmalarına devam etmektedir. Ocak ayından itibaren devam eden çalışmalarımız sonucu, bugün bir aşı adayı belirlemiş olmaktan dolayı çok mutluyuz. En geç Eylül 2020'de, Faz 1 klinik çalışmaları hızla başlatacağız. Küresel üretim imkânlarımızın da desteği ile 2021’in başında acil kullanıma yönelik aşının hazır olacağını umut ediyoruz''.