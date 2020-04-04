İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter’dan korona virüsle mücadele kapsamında bugün video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Pandemi Kuruluna ilişkin paylaşımda bulundu. Vali Yerlikaya paylaşımında, “#İlPandemiKurulu toplantımızı video konferans yöntemi ile gerçekleştirdik. Kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Öneriler, İl Hıfzıssıhha Kurulunda değerlendirilecek. #EvindeKalİstanbul” ifadelerine yer verdi.
Vali Yerlikaya'dan, İl Pandemi Kurulu toplantısına ilişkin paylaşım
04.04.2020 - 20:48 | Son Güncelleme: 04.04.2020 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından bugün video konferansla gerçekleştirilen İl Pandemi Kurulu toplantısına ilişkin paylaşımda bulundu.
Etiketler : vali yelrikaya,istanbul,
693892 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/693892.aspx
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