Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Başta ülkemizin dört bir yanında büyük bir fedakârlıkla görevlerini yerine getiren, özellikle de korona virüsle mücadelemizde en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarımız olmak üzere, tüm vatandaşlarımızın 7 Nisan #DünyaSağlıkGünü’nü tebrik ediyorum.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Dünya Sağlık Günü paylaşımı
07.04.2020 - 21:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 - 21:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabında yaptığı paylaşımla sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü'nü tebrik etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Dünya Sağlık Günü paylaşımı,
694670 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694670.aspx
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