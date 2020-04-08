Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara’da telekonferansla yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Koca, koronavirüsle mücadele konusunda özetle şu bilgileri verdi:

∂ “Toplum Bilimleri Kurulu” adını verdiğimiz yeni bir kurul oluşturduk. Kurul, süreçle ilgili öngörü çalışmaları yapacak, toplumsal öneriler getirecek.

∂ Evde izole edilmesi gereken hastalarımızı dijital yöntemle takip edeceğiz. Gerektiğinde kendilerini hemen uyaracağımız bir sistemin hazırlıklarını da tamamladık. Dijital takip, cep telefonları üzerinden yapılacak.

∂ Son günlerde hastalarımızda akciğer enfeksiyonuna geçiş oranında azalma sağladık. İlaç tedavisine erken başlamamızın bunda büyük rolü olduğunu düşünüyoruz. Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilacı, vaka görülmeden depoladık. Birçok ülke ilacı kullanmak için çaba içinde. Türkiye’de bu ilaçtan yaklaşık 1 milyon kutu var.

∂ Şu an bütün Türkiye’de yoğun bakımlardaki doluluk oranımız yüzde 62-63’ü geçmedi.

MASKE SATILAMAZ

∂ Eczanelerde maske satışı asla söz konusu olmayacak. Bedava vermek istiyorlarsa verebilirler. Parayla maske satılmayacak.

∂ Aşı çalışmalarının erken dönemde virüsü izole etmekle başladığını biliyoruz. Bir hafta önce Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, daha sonra da Ankara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Aykut Özkul virüsü izole etmeyi başardı.

∂ İstanbul’da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de yapılacak biner yataklı iki hastanenin her bir odasında bir yatak olacak. Bu hastaneleri pandemi sonrası devre dışı kalacak şekilde düşünmedik. Buralar, tek katlı, içinde ameliyathaneleri bulunan, bütün odaları gerektiğinde yoğun bakım yatağına çevrilebilen, MR ve tomografisi olan hastaneler şeklinde olacak.

∂ Türkiye genelindeki koronavirüs dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak’ta yoğunluk fazla.