Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerli solunum cihazının üretimi için gece gündüz çalıştıklarını kaydeden Görgün “Milletimizin sağlığı için tüm imkânları seferber eden Cumhurbaşkanı’mızın talimatıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanı’mız ile Sağlık Bakanı’mız bizi arayarak yerli solunum cihazı üretimi konusunda hızla dâhil olmamızı istedi. Bir start-up olan Biosys firmasının geliştirdiği solunum cihazının ürüne dönüşmesi için ASELSAN derin AR-GE kültürü ve sistem bilgisiyle mekanik yazılım ve elektronik tasarım alanında tüm kabiliyetlerini ortaya koydu. Malumunuz bu akut dönemde dışarıdan kimsenin tedarik edemediği kritik alt bileşenlere kadar derinlemesine AR-GE ve teknoloji geliştiriyoruz. Ayrıca bir üretim hattını da kurmaya başladık. Buradaki en önemli nokta cihazın millî lisansa ve fikrî haklara sahip olması. ASELSAN ve BAYKAR Makine gibi deneyimi yüksek olan şirketlerimizin mühendislerinden oluşan proje ekibinde yer alan arkadaşlarımız var güçleri ile çalışıyorlar. Her akşam gece geç vakitlere kadar olan telekonferans ile tüm paydaşlar olarak proje değerlendirme toplantıları yapıyoruz. Cumhurbaşkanımıza projeye ilişkin düzenli olarak günlük bilgilendirme yapıyoruz. En son yaptığımız dün geceki toplantıda proje ekibimiz ‘bizi odaya kilitleyin, hastalarımıza nefes olacak solunum cihazlarını geliştirmeden bize uyku yok’ dediler” ifadelerini kullandı.