Yıllardır görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Şenol Erboğa, taburcu edildi.
14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa’yı sağlık personelleri alkışlarla evine gönderdi.
Koronavirüs tedavisi bitti, hastaneden alkışlarla uğurlandı
08.04.2020 - 15:31 | Son Güncelleme: 08.04.2020 - 15:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Amasya’da koronavirüse yakalanan hastane çalışanı Şenol Erboğa (55), tedavisinin ardından çalışanların alkışları arasında taburcu oldu.
Yıllardır görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Şenol Erboğa, taburcu edildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : amasya,Şenol Erboğa,koronavirüs,
694876 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/694876.aspx
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