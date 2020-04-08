Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıllardır görev yaptığı Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavisi sonrasında testleri negatif çıkan Şenol Erboğa, taburcu edildi.

14 gün boyunca evinde kontrol altında tutulacak olan Erboğa’yı sağlık personelleri alkışlarla evine gönderdi.