Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, katıldığı TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Koronavirüs konusunda alınan tedbirlere ilişkin Akar şunları söyledi: Bizim için en önemli konulardan biri, virüsün herhangi bir şekilde operasyon bölgelerine sirayet etmemesi, salgının oralara bulaşmaması. Bunun için de arkadaşlarımız olağanüstü gayret gösteriyorlar. Şu ana kadar çok şükür bizim operasyon bölgelerimizde, Suriye’nin, Irak’ın kuzeyinde ve diğer operasyon faaliyetleri yapan birliklerimizde kara, deniz, hava, şu ana kadar herhangi bir şekilde bu konuda bir sıkıntımız olmadı. Bundan sonra da aynı tertip ve düzende çalışmak üzere bu virüse karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda Sağlık Bakanlığımızın da desteğiyle epey mesafeler katedildi.

“Sağlık Bakanı Koca ile günde birkaç kez görüşüyoruz” diyen Akar “Tekniğimizi ve teknolojimizi gözden geçirip ilaç üretimine başlayacağız. 1 hafta takriben 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 milyon tulum da yapabilecek duruma geldik. İlaç fabrikamızda da haftalık dezenfektan üretiyoruz. Tüm halkımıza da ücretsiz göndermek, dost ve müttefik ülkelere de gönderebilmek için haftalık 10 milyon üretim yapacağız” dedi.