Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege, hastaların çoğunun taburcu edildiğini; Boğaziçi, doğrudan akciğerlere ulaşacak ilaç teknolojisi üzerinde çalıştıklarını bildirdi. Üç üniversite ise millî aşı geliştiriyor.



EGE ÜNİVERSİTESİ

İyileşme oranı çok yüksek

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, hastanelerine başvuran Covid-19 vakalarının birçoğunun tedavilerinin ardından evlerine döndüğünü belirterek “Vakalarımızın iyileşme oranları oldukça yüksek. Ayrıca birçok üniversite, kamu kurumu ve sanayi ortaklarının katılımıyla millî DNA aşı geliştirme projesini başlattık” ifadesini kullandı.



ERCİYES ÜNİVERSİTESİ

KKKA aşısını bulan doktor koronavirüsü izolet etti

Turan Bulut KAYSERİ İHA

∂ 2015 yılında dünyada KKKA aşısının ilk patentini alan Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma Geliştirme Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi, yeni bir başarıya daha imza attı. Özdarendeli, koronavirüslü bir hastadan alınan örnekten Biyogüvenlik Seviye 3 şartlarında hastalığa yol açan SARS-CoV-2 virüsünü hücre kültür sisteminde üretmeyi başardı. Özdarendeli "Virüsün izole edilmesi, Covid-19’un biyolojisinin ve patogenezinin ortaya konulmasına yönelik çalışmalar için büyük önem arz ediyor. Bunlar aşı ile teşhis ve tedavi metotlarının geliştirilmesine ivme kazandırır" dedi.



ERZURUM İŞBAŞINDA

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan laboratuvarda, üniversitenin sağlık alanındaki farklı bölümlerinden bir araya gelen 20 kişilik uzman ekip, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs pandemisine çare olabilmek için çalışıyor. Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selâhattin Çelebi “Mikrobiyologlar, dahiliye ve çocuk hastalıkları uzmanları, veteriner, eczacılık ve fen fakültesinden arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Antikor uygulayabilecek seviyedeyiz. Plazma aktarımı konusunda Valilik’ten izin istedik, eğer kabul edilirse hastalanıp iyi olan kişilerden antikor tespit edeceğiz ve bu plazmayı verebilecek kişilerden bu tedaviyi uygulayacağız. Çünkü plazma aktarımı bağışıklıktan ziyade bir tedavi metodu” dedi.



BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

Doğrudan akciğere ulaşmak için çalışıyoruz

Boğaziçi Üniversitesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rana Sanyal, kanser alanında geliştirdikleri teknolojiyle Covid-19 tedavisinde karşılaşılabilecek yan etkileri azaltmayı hedefliyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Sanyal “Hastalığın seyrinin ağırlaşmasını engelleyen ilacı doğrudan akciğere ulaştırarak tedavinin kaygı uyandıran yan etkilerini azaltacak teknoloji üzerinde çalışıyoruz. Geliştirdiğimiz ilaç taşıma teknolojisiyle hidroksiklorokin mikro kürecikler hâlinde paketlenip solunum yoluyla doğrudan akciğere ulaştırılacak. Klinik çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak” dedi.



ÜÇ ÜNİVERSİTEDEN

Millî aşı için güç birliği

Türkiye’de Covid-19 aşısının geliştirilmesi için TÜBİTAK tarafından desteklenen aşı geliştirme projeleri arasında ODTÜ, Bilkent ve Hacettepe üniversiteleri akademisyenleri ortak çalışmalarıyla yer aldı. Üç üniversitenin öğretim üyeleri, aşının bağışıklık sistemini harekete geçiren “adjuvan” isimli bileşeninin seçimi ve antijenlerin üretimi konusunda çalışmalarını yoğunlaştıracak. ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel: Influenzaya göre koronavirüsteki mutasyon hızı daha düşük. Bu durum, aşının daha uzun süre etkin kalması yönündeki umutlarımızı güçlendiriyor.