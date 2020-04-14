Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

Türkiye’de virüsün merkezi hâline gelen İstanbul’da, vaka artış hızının ‘kontrolüne’ yönelik sıkıntıların devam etmesi üzerine Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı’nda yeni tedbirler üzerinde duruluyor. Bu kapsamda, insan hareketliliğini azaltmak için, gıda ve sağlık sektörüne ilişkin işletmeler hariç, tüm işletmelerin bir süreliğine kapatılması tartışılıyor. Edinilen bilgilere göre İstanbul’un yanı sıra fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya, Tekirdağ’ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde sanayi tesislerinin en az 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vermesi gündeme gelecek.

SİTELERDE RİSK VAR

İstanbul ve diğer bazı büyükşehirlerde site şeklindeki hayat alanlarında, evlerin bahçelerinde vatandaşların toplu olarak bir araya geldikleri tespiti de yapıldı. Bu sebeple büyük sitelerin sosyal alanlarında toplu olarak bulunulmayacağına yönelik yeni kurallar belirlenecek.

ANADOLU’DAN İYİ HABERLER

İçişleri Bakanlığı kaynakları, hafta sonu 31 ilde uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının, ihtiyaç halinde gelecekte 81 il için planlanabileceğini de dile getirdi. Bakanlık kaynakları, şehirlerin giriş çıkışa kapatılmasından sonra Anadolu illerinden ‘İyi haberler’ geldiğini, bazı illerde vaka verilerinde eksiye geçildiğini, 2-3 hafta içinde de birçok Anadolu ilinde vaka artış eğrisinin düşüşe geçmesinin beklendiğini kaydetti.

HEDEF 40 BİN TEST YAPMAK

Öte yandan, Türkiye genelinde test yapılan laboratuvar sayısının 105’e ulaştığı; önümüzdeki birkaç gün içinde günlük test sayısının 40 bini bulacağı bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kapasitenin artırılması talimatını verdiği belirtilirken, İstanbul’da test sayısının çok olmasına rağmen, hızlı sonuç alınması konusunda yaşanan sıkıntının giderilmesini istediği de belirtildi. Uzmanlar, Anadolu illerinde 24 saatte alınan test sonuçlarının, İstanbul’da 3-4 güne çıktığını belirtiyor.

TÜM ÇALIŞANLARIN SABAH VE ÖĞLEN ATEŞİ ÖLÇÜLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı.

İşverenlerin dikkate alması gereken tedbirler kılavuzda şu şekilde sıralandı:

l Tedbirlerin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri ile çalışanların görüşleri dikkate alınacak.

l Büyük çalışma ekipleri küçük birimlere ayrılacak, sosyal mesafe kuralı uygulanacak.

l Faaliyetlerin en az sayıda çalışanla sürdürülebilmesine ilişkin çalışma planı oluşturulacak.

l Çalışanların birbiriyle iletişiminin asgari düzeyde olması sağlanacak.

l Çalışanların hayatının tehlikeye atılması doğru planlama ve uygun tedbirlerle engellenecek.

l Çalışanların ateşinin sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülecek.

l Ateşi yüksek olanlar iş yeri hekimine yönlendirilecek

l Hijyen kurallarının takibi sağlanacak. Zorunlu olmadıkça şantiyeye ziyaretçi girişi yasaklanacak.

l Toplantılar video konferans gibi yöntemlerle uzaktan gerçekleştirilecek.

l Çalışanların standartlara ve işe uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanması sağlanacak.

l Koronavirüs belirtisi olan çalışanlar maske takarak en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılacak.